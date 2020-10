Coronavirus: 7332 nuovi casi in un giorno. “Ci sarà il Lockdown entro Natale” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Governo continua a ripetere che un secondo Lockdown nazionale è da escludere. Ma gli scienziati dicono tutt’altro. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci dicono che rispetto a ieri abbiano 7332 nuovi casi totali – cioè compresi gli attualmente positivi, i morti e i guariti – che … L'articolo Coronavirus: 7332 nuovi casi in un giorno. “Ci sarà il Lockdown entro Natale” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Governo continua a ripetere che un secondonazionale è da escludere. Ma gli scienziati dicono tutt’altro. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci dicono che rispetto a ieri abbianototali – cioè compresi gli attualmente positivi, i morti e i guariti – che … L'articoloin un. “Ci sarà ilNatale” proviene da leggilo.org.

Continua a salire il numero dei contagi in Italia: sono 7332 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era di 5.901) a fronte di 152.196 tamponi eseguiti (ieri ...

