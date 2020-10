Coronavirus | 7 332 contagi con 152 196 tamponi Preoccupa Milano | oltre mille positivi

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.332, rilevati sulla base di 152.196 tamponi, 43 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.289. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.037. Sono invece 539 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in più.