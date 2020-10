Coronavirus | 575 nuovi casi in Toscana | età media 42 anni Due i decessi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si tratta di una cifra record per la nostra regione a fronte però di 11mila tamponi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid salgono a 275, 46 in terapia intensiva

Nessun decesso mercoledì 14 ottobre 2020 16:17 Dopo alcuni giorni in cui i nuovi contagi sono rimasti sotto i 500, nelle ultime 24 ore si verifica una nuova impennata dei nuovi casi di positività al ...Firenze – In Toscana sono 19.681 i casi di positività al Coronavirus, 575 in più rispetto a ieri (408 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in ...