Convocate Italia Femminile: la lista di Milena Bertolini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milena Bertolini ha diramato la lista delle Convocate per la gara contro la Danimarca: ecco la lista delle azzurre Milena Bertolini ha diramato la lista delle Convocate per la gara di qualificazione dell'Italia Femminile contro la Danimarca. Portieri: Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), ...

