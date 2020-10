Conte | “Parte significativa delle risorse del Recovery fund sarà destinata all’occupazione femminile”

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppealla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e del 16 ottobre. Dopo il passaggio al Senato, il Presidente del Consiglio Giuseppeinterviene alla Camera per la comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Di seguito il video della diretta dalla Camera. Consiglio europeo, le comunicazioni di Giuseppealla Camera Nel corso del suo intervento il premierha parlato largamente della trattativa per ilinvitando tutti gli Stati membri ad essere leali e fedeli agli impegni assunti, senza ostacolare la trattativa per l’erogazione dei fondi. Il Presidente del Consiglio parla di collaborazione tra i Paei e di tempestività negli interventi. ...