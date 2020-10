Conte: «Lockdown a Natale? La curva sta crescendo» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Italia è alle prese con la seconda ondata del contagio da Coronavirus: ecco le parole del premier Giuseppe Conte Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato da Capri sulla situazione legata all’emergenza Coronavirus. «La curva sta progressivamente, per quanto lentamente, crescendo. Non faccio previsioni in vista di Natale, faccio previsioni sulle misure più idonee per prevenire il Lockdown, ma molto dipenderà dal comportamento della popolazione. Bisogna collaborare con le Regioni: abbiamo previsto la possibilità di introdurre misure restrittive, mentre per allentare quelle attuali servirebbe l’intesa col ministro della Salute». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Italia è alle prese con la seconda ondata del contagio da Coronavirus: ecco le parole del premier GiuseppeIl presidente del Consiglio Giuseppeha parlato da Capri sulla situazione legata all’emergenza Coronavirus. «Lasta progressivamente, per quanto lentamente,. Non faccio previsioni in vista di, faccio previsioni sulle misure più idonee per prevenire il, ma molto dipenderà dal comportamento della popolazione. Bisogna collaborare con le Regioni: abbiamo previsto la possibilità di introdurre misure restrittive, mentre per allentare quelle attuali servirebbe l’intesa col ministro della Salute». Leggi su Calcionews24.com

repubblica : Covid, Conte: 'Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani' - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Preoccupati per la curva, se salgono ricoveri andremo in difficoltà. Lockdown inevitabile? Faccio il… - NicolaPorro : Mascherina, lockdown, app Immuni e non solo. @editoreruggeri si rivolge a #Conte e #Mattarella in cinque punti ?? - MassimoRiserbo5 : Covid, Conte: 'Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani' - missypippi : RT @jacopo_iacoboni: 'Escludo un nuovo lockdown generale' Giuseppe Conte, 12 ottobre 2020 'Io non faccio previsioni. è chiaro che molto di… -