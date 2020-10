Conte chiede di rispettare le regole anti-Covid, ma le sue parole su un possibile lockdown a Natale preoccupano gli italiani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giuseppe Conte torna a parlare della nuova emergenza coronavirus e della seconda ondata di contagi che hanno spinto il governo ad un nuovo Dpcm per limitare la diffusione del virus. “Non si può pensare che ci sia il governo che risolve i problemi. Lo abbiamo risolto e dato merito a tutta la comunità nazionale, che ci ha consentito di superare la fase più dura, una prova difficilissima dalla quale siamo usciti vincitori. Adesso la stessa cosa: questa nuova ondata la affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quali sono i valori in gioco“, queste le parole del Premier a margine dell’inaugurazione della nuova linea elettrica Capri-Sorrento di Terna. foto di Marco Di Lauro/Getty Images “Smettiamola con le polemiche, con discorsi astratti e con ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giuseppetorna a parlare della nuova emergenza coronavirus e della seconda ondata di contagi che hanno spinto il governo ad un nuovo Dpcm per limitare la diffusione del virus. “Non si può pensare che ci sia il governo che risolve i problemi. Lo abbiamo risolto e dato merito a tutta la comunità nazionale, che ci ha consentito di superare la fase più dura, una prova difficilissima dalla quale siamo usciti vincitori. Adesso la stessa cosa: questa nuova ondata la affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quali sono i valori in gioco“, queste ledel Premier a margine dell’inaugurazione della nuova linea elettrica Capri-Sorrento di Terna. foto di Marco Di Lauro/Getty Images “Smettiamola con le polemiche, con discorsi astratti e con ...

