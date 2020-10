Conte alla Camera: «La Ue sblocchi il Recovery Fund». Senza quei soldi il governo rischia i forconi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia in pressing sulla Ue per lo sblocco delle risorse del Recovery Fund. Un’assalto quasi disperato quello di Conte, intervenuto in mattinata alla Camera in vista del prossimo Consiglio Ue. A differenza di quanto accaduto ieri al Senato, dove aveva anche accennato all’emergenza Covid, il premier si è “incollato” al vertice di Bruxelles. «Il mio intervento – ha infatti esordito – sarà solo su temi all’ordine del giorno». Oltre al Recovery, la trattativa con la Gran Bretagna e il cambiamento climatico. Senza Recovery Fund il governo dovrà dire sì al Mes Un assalto disperato, si diceva. Già, il governo ha vari ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia in pressing sulla Ue per lo sblocco delle risorse del. Un’assalto quasi disperato quello di, intervenuto in mattinatain vista del prossimo Consiglio Ue. A differenza di quanto accaduto ieri al Senato, dove aveva anche accennato all’emergenza Covid, il premier si è “incollato” al vertice di Bruxelles. «Il mio intervento – ha infatti esordito – sarà solo su temi all’ordine del giorno». Oltre al, la trattativa con la Gran Bretagna e il cambiamento climatico.ildovrà dire sì al Mes Un assalto disperato, si diceva. Già, ilha vari ...

