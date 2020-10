Consigli per il Fantacalcio – Keita Baldé all’asta | Scheda giocatore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Keita Baldé all’asta – Keita Baldé è una vecchia conoscenza della nostra Serie A ed è un giocatore che, nonostante i suoi 25 anni, ha una grande esperienza alle spalle. L’acquisto del senegalese, da parte della Sampdoria, va a puntellare un reparto che presenta davvero poche alternative a mister Ranieri. Non ancora sceso in campo perché risultato positivo al Covid durante le visite mediche, ormai è pronto a giocare per la gioia dei fantallenatori e del suo tecnico. Attaccante cresciuto nelle giovanili del Barcellona, arriva dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In Italia è stato lanciato dalla Lazio, dove ha vissuto le sue stagioni migliori. La speranza dei fantallenatori è che Keita ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020)Baldé all’asta –Baldé è una vecchia conoscenza della nostra Serie A ed è unche, nonostante i suoi 25 anni, ha una grande esperienza alle spalle. L’acquisto del senegalese, da parte della Sampdoria, va a puntellare un reparto che presenta davvero poche alternative a mister Ranieri. Non ancora sceso in campo perché risultato positivo al Covid durante le visite mediche, ormai è pronto a giocare per la gioia dei fantallenatori e del suo tecnico. Attaccante cresciuto nelle giovanili del Barcellona, arriva dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In Italia è stato lanciato dalla Lazio, dove ha vissuto le sue stagioni migliori. La speranza dei fantallenatori è che...

OfficialASRoma : ??? Consigli per la serata ??? ???????? 'Il gioco del Barone', il documentario su Nils Liedholm ??… - Ambrakey1 : @GagliardoneS Non è abbastanza intelligente per ascoltare i buoni consigli.. - astroparade : La sosta di #Mercurio #scorpione e la porta dei desideri nascosti. cielo particolare da oggi, osserva con attenzion… - matteopavesi : La sosta di #Mercurio #scorpione e la porta dei desideri nascosti. cielo particolare da oggi, osserva con attenzion… - xGhiaia : - esco con un ragazzo - niente di serio non voglio impegni - inizia a piacermi - sono cotta - divento gelosa -… -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli per Consigli per vincere a briscola PUPIA Recovery Plan, Conte: “Al digitale il 20% dei fondi Ue, priorità a Impresa 4.0?”

Il presidente del Consiglio: "Il piano italiano di ripresa si inserisce nel solco del programma di Bruxelles: sprint anche alla PA innovativa. Così colmiamo il gap di produttività con i Paesi europei" ...

Pierpaolo Pretelli sembra non riuscire a dimenticare la storia stroncata sul nascere con Elisabetta Gregoraci: lo sfogo del modello sulla showgirl

Pierpaolo Pretelli sembra non riuscire a dimenticare la storia stroncata sul nascere con Elisabetta Gregoraci: lo sfogo del modello sulla showgirl ...

Il presidente del Consiglio: "Il piano italiano di ripresa si inserisce nel solco del programma di Bruxelles: sprint anche alla PA innovativa. Così colmiamo il gap di produttività con i Paesi europei" ...Pierpaolo Pretelli sembra non riuscire a dimenticare la storia stroncata sul nascere con Elisabetta Gregoraci: lo sfogo del modello sulla showgirl ...