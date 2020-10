Conferenza stampa Borja Mayoral | «La Roma mi ha convinto subito | posso giocare con Dzeko»

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il neo attaccante dellasi è presentato in, neo attaccante dellaarrivato dal Real Madrid, si è presentato in– «Innanzitutto voglio ringraziare Fienga e il club per questa opportunità. Sono arrivato un po’ tardi, ma l’importante è che io sia qui. In estate l’agente mi aveva presentato l’interesse della, un interesse che mi aveva attirato molto e mi aveva. Nel corso dell’estate il Real avrebbe voluto che restassi, ma mi hanno concesso di andar via. Decisive sono state le conversazioni con ...

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La Roma per me è un punto di arrivo", così il nuovo giocatore giallorosso Mayoral si è presentato in conferenza stampa questo pomeriggio. Lo spagnolo poi ha continuato: "Mi ...Borja Mayoral, neo attaccante della Roma arrivato dal Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa. ROMA – «Innanzitutto voglio ringraziare Fienga e il club per questa opportunità. Sono arrivato ...