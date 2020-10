Concorso Straordinario per il ruolo, prova scritta dal 22 Ottobre: ok dal Ministero della Salute (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arrivata la conferma del Comitato tecnico del Ministero della Salute per lo svolgimento della prova scritta del Concorso Straordinario per il ruolo dal 22 Ottobre e fino a metà novembre. I posti a bando per docenti con almeno 3 anni di esperienza nella scuola secondaria di I e II grado che vogliono ottenere il ruolo sono 32mila, ma le domande pervenute sono state 64.563. Ai vincitori immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 verrà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Pubblicati gli avvisi con indicazioni sulla prova e con il calendario della prova ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arrivata la conferma del Comitato tecnico delper lo svolgimentodelper ildal 22e fino a metà novembre. I posti a bando per docenti con almeno 3 anni di esperienza nella scuola secondaria di I e II grado che vogliono ottenere ilsono 32mila, ma le domande pervenute sono state 64.563. Ai vincitori immessi innell’anno scolastico 2021/2022 verrà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Pubblicati gli avvisi con indicazioni sullae con il calendario...

