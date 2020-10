Con il covid 6,5 milioni di italiani in meno in vacanza d'estate (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Solo il 60% degli italiani questa estate è andato in vacanza contro il 75% dello scorso anno. A frenare la voglia di svago di 6,5 milioni di nostri connazionali è stata la paura del contagio da covid (che ha inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Questi i principali risultati di una ricerca sull'impatto dell'emergenza covid sulle vacanze estive degli italiani nel 2020, realizzata da Unioncamere e Isnart su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Solo il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus. Tra coloro che sono andati in vacanza, il 96% è restato in Italia facendo scelte ampiamente condizionate dall'emergenza covid. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Solo il 60% degliquestaè andato incontro il 75% dello scorso anno. A frenare la voglia di svago di 6,5di nostri connazionali è stata la paura del contagio da(che ha inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Questi i principali risultati di una ricerca sull'impatto dell'emergenzasulle vacanze estive deglinel 2020, realizzata da Unioncamere e Isnart su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Solo il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus. Tra coloro che sono andati in, il 96% è restato in Italia facendo scelte ampiamente condizionate dall'emergenza. ...

matteosalvinimi : #Salvini: avete prorogato lo stato di emergenza sul Covid, ma per il Nord-Ovest che il 2 ottobre è stato colpito da… - CarloCalenda : L’Italia ha un problema con il funzionamento dello Stato. La questione non è stanziare le risorse ma saperle spende… - diMartedi : #Gabanelli su #covid19: 'La differenza è che l'influenza contagia al massimo 2 persone mentre il virus 3,8. Ogni an… - Noliberal : RT @CesareSacchetti: Il 'blitz' dei carabinieri contro i locali dove non mantenevano le distanze. Le forze dell'ordine non sono in guerra c… - frasigno66 : RT @marcofoti3: Il #Tpl non può essere pensato come lo è oggi: il disegno delle linee, ad es., dovrà essere radicalmente modificato. L’ambi… -

Ultime Notizie dalla rete : Con covid Ginecologo con il Covid va in reparto con la febbre, è indagato per epidemia colposa La Stampa Indoor, misure e comportamenti da adottare

