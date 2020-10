Con il covid 6,5 milioni di italiani in meno in vacanza d’estate (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Solo il 60% degli italiani questa estate è andato in vacanza contro il 75% dello scorso anno. A frenare la voglia di svago di 6,5 milioni di nostri connazionali è stata la paura del contagio da covid (che ha inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Questi i principali risultati di una ricerca sull’impatto dell’emergenza covid sulle vacanze estive degli italiani nel 2020, realizzata da Unioncamere e Isnart su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Solo il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus. Tra coloro che sono andati in vacanza, il 96% è restato in Italia facendo scelte ampiamente condizionate dall’emergenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Solo il 60% degliquesta estate è andato incontro il 75% dello scorso anno. A frenare la voglia di svago di 6,5di nostri connazionali è stata la paura del contagio da(che ha inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Questi i principali risultati di una ricerca sull’impatto dell’emergenzasulle vacanze estive deglinel 2020, realizzata da Unioncamere e Isnart su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Solo il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus. Tra coloro che sono andati in, il 96% è restato in Italia facendo scelte ampiamente condizionate dall’emergenza ...

Quartu, sì ai comizi elettorali ma nel rispetto delle regole anti Covid

Sono le nuove regole dettate dal Comune di Quartu per pianificare questi ultimi giorni di propaganda elettorale, definite durante un recente incontro convocato in Municipio dal segretario comunale con ...

Sono le nuove regole dettate dal Comune di Quartu per pianificare questi ultimi giorni di propaganda elettorale, definite durante un recente incontro convocato in Municipio dal segretario comunale con ...