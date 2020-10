Comunali Roma 2021, lo psicodramma del centrosinistra: i quattro scenari per scegliere il candidato sindaco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli,con Nicola Zingaretti Foto Ansa Superato, con successo, il traguardo delle regionali di fine estate, il segretario del Pd Nicola Zingaretti è ... Leggi su romatoday (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli,con Nicola Zingaretti Foto Ansa Superato, con successo, il traguardo delle regionali di fine estate, il segretario del Pd Nicola Zingaretti è ...

fanpage : Carlo Calenda starebbe decidendo in queste ore se presentare la sua candidatura a sindaco di Roma - BiwiMobu : RT @ValeMameli: IL PD È CAMBIATO Lammerda piddostallare filopidduina vorrebbe un passo indietro di Virginia Raggi per allearsi con la peggi… - sologiuma : RT @fanpage: Carlo Calenda starebbe decidendo in queste ore se presentare la sua candidatura a sindaco di Roma - Ed52926520 : RT @ValeMameli: IL PD È CAMBIATO Lammerda piddostallare filopidduina vorrebbe un passo indietro di Virginia Raggi per allearsi con la peggi… - infoitinterno : Elezioni comunali Roma, oggi il vertice del centrosinistra con l’incognita Calenda -