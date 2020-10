Comunali 2021 | Ciaccheri | ' Ecco cosa ci aspettiamo dal tavolo del centrosinistra'

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Elezioni Roma, Pd e M5s apparecchiano la tavola per l'alleanza: Raggi e Calenda gli ostacoli 12 ottobre 2020, il Pd Roma vuole le primarie: 'Non sono in discussione. Tutti i ...

C'è un modello vincente che sta pagando. Lo dimostrano i risultati delle amministrative. Questo modello va sfrutta… - Comunali 2021, Di Maio: "Virginia Raggi? Non mi fossilizzerei sui singoli. Serve un'alleanza programmatica col Pd n… - Comunali 2021, Di Maio: "Virginia Raggi? Non mi fossilizzerei sui singoli. Serve un'alleanza programmatica col Pd nell… - Comunali 2021, le primarie del Pd: a Roma e Torino si faranno. Dem scettici a Bologna, a Napoli ver… - il PD alle comunali 2021 stia alla larga dai grillini!

La Fondazione preso atto dell'evolversi della crisi sanitaria globale e delle relative limitazioni rese necessarie dall'epidemia da covid 19, conferma in via definitiva la cancellazione dell'edizione ...Verso Roma 2021. La Lega muove i primi passi verso la definizione delle candidature per le amministrative della Capiale. E intanto è andato in ...