CommonPass | il nuovo passaporto per viaggiare Covid-free

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Covid ha fermato il mondo imponendo la chiusura delle frontiere di decine di Paesi e regole diverse a seconda della destinazione che prevedono quarantene, test, ingressi selezionati in base alla provenienza. Ma, mentre la pandemia continua a imperversare, la vera sfida è proprio quella di tornare a viaggiare, per rimettere in moto il settore turistico (che nella sola Italia vale il 15% di Pil), e risollevare le sorti delle compagnie aeree – e dei loro dipendenti – in preda alla più grave delle crisi nella storia dell’aviazione civile. Ora arriva una possibile risposta: CommonPass, un passaporto sanitario digitale, per spostarsi in modo sicuro ovunque nel mondo.