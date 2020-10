Come trasformare un articolo di WordPress in un thread di Twitter automatico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) WordPress può trasformare un articolo (a sinistra) in un thread su Twitter (a destra) con un semplice click (foto: WordPress)Su WordPress si potrà trasformare il testo di un blogpost in un thread di Twitter. Questa funzione permetterà con un paio di click di cinguettare ogni parola dell’articolo, accompagnata anche da immagini e video, automaticamente suddivisi in blocchi da 280 caratteri all’interno di un un flusso concatenato di post. icona jetpack su WordPress (foto: WordPress)Per accedere alla funzione l’utente di WordPress dovrà cliccare sull’icona Jetpack, posta in alto a destra della pagina del ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020)puòun(a sinistra) in unsu(a destra) con un semplice click (foto:)Susi potràil testo di un blogpost in undi. Questa funzione permetterà con un paio di click di cinguettare ogni parola dell’, accompagnata anche da immagini e video, automaticamente suddivisi in blocchi da 280 caratteri all’interno di un un flusso concatenato di post. icona jetpack su(foto:)Per accedere alla funzione l’utente didovrà cliccare sull’icona Jetpack, posta in alto a destra della pagina del ...

Le piattaforme drag-and-drop consentono agli sviluppatori di assemblare applicazioni senza programmazione manuale. Toyota, ConocoPhillips e GlobalTranz sono tra quelle aziende che hanno sfruttato il l ...

