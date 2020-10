"Come se non avessero voluto vedere". Contagio, il terrificante sospetto di Guido Crosetto sul governo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Volenti o nolenti, tiene banco il coronavirus, l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, un testo che presenta miriadi di contraddizioni. E di tutto ciò se ne parla a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove tra gli ospiti c'è Guido Crosetto. E il gigante di Fratelli d'Italia pone subito l'attenzione sulla più macroscopica delle contraddizioni contenuta nel decreto: "I giovani non possono più assembrarsi davanti ai bar e ai ristoranti ma sui tram e sui bus sono tutti stipati", premette. Ma non si tratta soltanto di una contraddizione. Infatti si tratta di un clamoroso errore del governo, sul quale il gigante di Fratelli d'Italia vorrebbe vederci chiaro: "Ci sono dei luoghi, Come i bus e i tram, che stanno al di fuori delle regole, Come se uno non volesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Volenti o nolenti, tiene banco il coronavirus, l'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, un testo che presenta miriadi di contraddizioni. E di tutto ciò se ne parla a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove tra gli ospiti c'è. E il gigante di Fratelli d'Italia pone subito l'attenzione sulla più macroscopica delle contraddizioni contenuta nel decreto: "I giovani non possono più assembrarsi davanti ai bar e ai ristoranti ma sui tram e sui bus sono tutti stipati", premette. Ma non si tratta soltanto di una contraddizione. Infatti si tratta di un clamoroso errore del, sul quale il gigante di Fratelli d'Italia vorrebbe vederci chiaro: "Ci sono dei luoghi,i bus e i tram, che stanno al di fuori delle regole,se uno non volesse ...

matteosalvinimi : #Salvini: per qualcuno ci sono morti di serie A e morti di serie B. I morti in Armenia hanno la dignità di tutti i… - borghi_claudio : Come funziona la stampa Italiana: Per un mese: 'La Lega cambia gruppo in UE, la svolta moderata!' Ieri si decide… - caritas_milano : Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquist… - FLuigetti : RT @AlfioKrancic: A breve chi non avrà scaricato l'app immuni sarà tracciato come negazionista-untore. - Nemiemi94 : Acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Uoh uoh Mi sento grande come una città, come una ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Come non Marte dà spettacolo, come non accadeva dal 2018 - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Scuola, non chiudete le superiori

Lo psicologo Alberto Pellai nel suo profilo Facebook interviene sull'ipotesi di utilizzare la Dad per gli studenti più grandi (una riflessione che raccoglie quasi 1500 condivisioni in 4 ore). «Come ge ...

Torrile, 4 baby-vandali segnalati. E il sindaco ai vandali di San Polo: "Presentatevi oggi" - Video

Torrile, 4 baby-vandali segnalati. E il sindaco ai vandali di San Polo: "Presentatevi oggi in Comuneper le scuse e il risarcimento ". "Abbiamo ritrovato così l'idrante di piazza Pertini a San Polo vic ...

Lo psicologo Alberto Pellai nel suo profilo Facebook interviene sull'ipotesi di utilizzare la Dad per gli studenti più grandi (una riflessione che raccoglie quasi 1500 condivisioni in 4 ore). «Come ge ...Torrile, 4 baby-vandali segnalati. E il sindaco ai vandali di San Polo: "Presentatevi oggi in Comuneper le scuse e il risarcimento ". "Abbiamo ritrovato così l'idrante di piazza Pertini a San Polo vic ...