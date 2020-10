Come l’Italia si sta adattando alla rivoluzione del Fintech (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Fintech ha rivoluzionato il mondo dei servizi finanziari. Una cambio di paradigma digitale che sta modificando il modo di lavorare, ma anche di assumere, delle banche e assicurazioni di oggi. Il tema è diventato talmente importante da aver spinto la Commissione europea a pubblicare il 24 settembre una proposta di strategia per rendere i servizi finanziari europei più compatibili con il digitale e stimolare l’innovazione e la concorrenza tra i fornitori di servizi finanziari nell’Unione: in quell’occasione ha fornito delle linee guida su Come agevolare le start-up Fintech. Il fine è ridurre la frammentazione nel mercato unico digitale, in modo che i consumatori possano avere accesso ai prodotti finanziari oltre confine. La rivoluzione digitale in atto non sta solo cambiando il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilha rivoluzionato il mondo dei servizi finanziari. Una cambio di paradigma digitale che sta modificando il modo di lavorare, ma anche di assumere, delle banche e assicurazioni di oggi. Il tema è diventato talmente importante da aver spinto la Commissione europea a pubblicare il 24 settembre una proposta di strategia per rendere i servizi finanziari europei più compatibili con il digitale e stimolare l’innovazione e la concorrenza tra i fornitori di servizi finanziari nell’Unione: in quell’occasione ha fornito delle linee guida suagevolare le start-up. Il fine è ridurre la frammentazione nel mercato unico digitale, in modo che i consumatori possano avere accesso ai prodotti finanziari oltre confine. Ladigitale in atto non sta solo cambiando il ...

