Clima, 11 Paesi europei appoggiano la revisione del target entro il 2030: "Ridurre emissioni al 55% si può"

I massimi responsabili politici di 11 Stati Ue si schierano apertamente a favore della proposta della Commissione europea di ridurre di 'almeno il 55%' le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. E' quanto indica una dichiarazione comune firmata dai capi di Stato e di governo di Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Domani il Consiglio europeo fara' una prima discussione per modificare l'obiettivo di riduzione attualmente fissato al 40%. Non sono attese decisioni, in calendario per la riunione di dicembre. Nella lettera viene indicato che 'nel dicembre 2019, il Consiglio europeo ha convenuto che dovremmo raggiungere una Ue Climaticamente neutra entro il 2050. La Ue ha riaffermato la ...

Arrivano le indicazioni di Bruxelles sul piano energia clima dell’Italia

Nel complesso il Piano energia clima dell'Italia soddisfa Bruxelles che chiede, tuttavia, una serie di azioni per migliorare l'attuazione degli obiettivi.

