Cipro, cittadinanza in cambio di investimenti: dopo gli scandali finisce l'era dei "passaporti d'oro" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il sistema illecito di compravendita della cittadinanza europea era stato messo in luce – con nomi e cognomi – anche da Al Jazeera. Che con un'altra inchiesta scrive la parola fine per il sistema in base al quale la cittadinanza cipriota viene concessa agli stranieri che fanno consistenti investimenti nell'isola. La decisione, maturata a seguito della scoperta di numerosi abusi, è stata annunciata dal portavoce del governo Kyriakos Koushos dopo la trasmissione della tv qatariota. Nel servizio mandato in onda, l'emittente ha infiltrato un finto uomo d'affari cinese con precedenti penali che ha chiesto la cittadinanza in cambio di importanti investimenti e poi ha messo in onda i video nei quali si vedevano alti funzionari e ...

