Cinema Palazzo | Del Bello | esperienza da salvaguardare

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “Anche se non ho potuto partecipare all’assemblea pubblica che i ragazzi del Nuovohanno indetto per discutere di quello che e’ avvenuto questa mattina in piazza dei Sanniti esprimo tutto il mio sostegno ad un’culturale e sociale di grande rilevanza per il quartiere san Lorenzo e per tutta la citta’”. Lo dichiara la Presidente del Municipio Roma II, Francesca Del. “Fin da quando l’autorita’ giudiziaria ha apposto i sigilli all’immobile ho lavorato affinche’ si arrivasse ad una soluzione politica e non unilaterale rispetto all’occupazione del- continua la Presidente- ho effettuato due incontri con la proprieta’ e con la Consigliera della Regione Lazio, ...