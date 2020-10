Cinema Palazzo, Bonafoni: no a forzature, in corso trattativa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti: “Nel cuore pulsante di San Lorenzo, a via dei Sanniti, dopo anni di chiusura il Cinema Palazzo e’ diventato un monumento simbolo dell’intera citta’ di Roma, presidio di produzione culturale, solidarieta’, socialita’ e incontro. Da tempo seguiamo la vicenda: la trattativa e’ in corso e non deve essere in alcun modo messa a repentaglio da alcuna forzatura.” “Il dialogo e la collaborazione, insieme alla presidente del II municipio Francesca Del Bello, con la proprieta’ dello stabile nonche’ con le ragazze e i ragazzi del Cinema Palazzo non e’ mai stata interrotta: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato la Consigliera del Lazio Marta, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti: “Nel cuore pulsante di San Lorenzo, a via dei Sanniti, dopo anni di chiusura ile’ diventato un monumento simbolo dell’intera citta’ di Roma, presidio di produzione culturale, solidarieta’, socialita’ e incontro. Da tempo seguiamo la vicenda: lae’ ine non deve essere in alcun modo messa a repentaglio da alcuna forzatura.” “Il dialogo e la collaborazione, insieme alla presidente del II municipio Francesca Del Bello, con la proprieta’ dello stabile nonche’ con le ragazze e i ragazzi delnon e’ mai stata interrotta: ...

proietta : RT @Esc_Atelier: Hanno tagliato il tiglio davanti al @CinemaPalazzo ma a noi non ci sdradicate. Continuano le minacce e l'erosione dello sp… - semprecontro : RT @Esc_Atelier: Hanno tagliato il tiglio davanti al @CinemaPalazzo ma a noi non ci sdradicate. Continuano le minacce e l'erosione dello sp… - club_fruit : RT @zeropregi: Tagliano l'unico albero rimasto davanti al Cinema Palazzo, messo da occupanti, siete dei pezzenti, umanamente e non. https:/… - Oli_oleaster : RT @zeropregi: Tagliano l'unico albero rimasto davanti al Cinema Palazzo, messo da occupanti, siete dei pezzenti, umanamente e non. https:/… - dinovelvet_1999 : RT @zeropregi: Tagliano l'unico albero rimasto davanti al Cinema Palazzo, messo da occupanti, siete dei pezzenti, umanamente e non. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Palazzo Cinema Palazzo: una città in cui si strappano gli alberi dal cemento è una città morta Fanpage.it Festa del Cinema di Roma: il programma di giovedì 15 ottobre

Nel primo giorno della quindicesima edizione della Festa del Cinema sarà inoltre inaugurata, nel foyer della Sala Sinopoli, la mostra “ll Giro del Palazzo” che racconta, attraverso una narrazione ...

CARAGLIO/ Tra musica e incontri al Filatoio da sabato la rassegna che racconta i mestieri del cinema

CUNEO CRONACA - Sabato 17 ottobre il concerto “Grande musica per il grande schermo” dell’orchestra Bruni apre la rassegna di Fondazione ARTEA e Film Commission Torino Piemonte in occasione della mostr ...

Nel primo giorno della quindicesima edizione della Festa del Cinema sarà inoltre inaugurata, nel foyer della Sala Sinopoli, la mostra “ll Giro del Palazzo” che racconta, attraverso una narrazione ...CUNEO CRONACA - Sabato 17 ottobre il concerto “Grande musica per il grande schermo” dell’orchestra Bruni apre la rassegna di Fondazione ARTEA e Film Commission Torino Piemonte in occasione della mostr ...