CICLONE irrompe verso l’Italia | METEO in forte peggioramento

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una perturbazione, associata ad un vortice in approfondimento ad ovest della Penisola, sta iniziando a colpire l’Italia. Inizia una nuova fase diavche si protrarrà per circa 48 ore, fra piogge, temporali e anche grandinate da Nord a Sud. Il maltempo sta iniziando a colpire le regioni più occidentali, con un fronte temporalesco che si allunga dallla Sardegna al medio-alto versante tirrenico. Non mancano fenomeni anche diintensità. Altri temporali colpiscono la Liguria centro-orientale. Resta invece al momento all’asciutto il resto del Nord e quelle zone del Centro-Sud in attesa della perturbazione, ma già nella notte le precipitazioni risaliranno su parte del Nord, specie tra Basso Piemonte ed Emilia Romagna. Rovesci si spingeranno anche sul lato adriatico e parte ...