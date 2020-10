Ciclismo | Europei MTB | gli azzurri convocati da Celestino

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Finalmente l’attesa è finita. Domani inizieranno nel Tamaro Park in Svizzera, i Campionatidi Mountain Bike specialità Cross Country.che inizialmente sarebbero dovuti svolgersi in Austria, a Graz, salvo essere prima annullati e poi riprogrammati a Monte Tamaro. Dopo i risultati di Leogang,l’Italia ha tutte le intenzioni di ripetersi a Rivera. La prova d’esordio è fissata per domani alle ore 15. “Abbiamo una concreta possibilità di portare a casa un’altra medaglia, anche se il percorso è insidioso, tecnico e ricco di rocce. Sono contento che correranno in sei, perché rispetto alle altre nazionali le nostre donne sono capaci di fare la differenza“. Queste le parole del ct, che punta ancora su Eva Lechner, che correrà con i ...