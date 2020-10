Chiudere le scuole potrebbe aumentare le morti per Covid, lo studio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La pandemia da Coronavirus, ha costretto molte persone a stare a casa, ed ha chiuso molti luoghi pubblici. Così come le scuole, che sono state integrate con la didattica mista, tramite le lezioni online. Infatti, Chiudere molti studenti per diverse ore in luoghi piccoli, dove è impossibile rispettare le misure di sicurezza, non è proprio una scelta ottimale. Ma, secondo uno studio effettuato da un team di ricerca dell’Università di Edimburgo, le scuole chiuse potrebbero portare ad un maggior numero di morti per Coronavirus, rispetto a tenerle aperte. Gli anziani sono più a rischio La ricerca, prende in analisi uno studio precedente effettuato dall’Imperial College di Londra, che prevede un modello in grado di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La pandemia da Coronavirus, ha costretto molte persone a stare a casa, ed ha chiuso molti luoghi pubblici. Così come le, che sono state integrate con la didattica mista, tramite le lezioni online. Infatti,molti studenti per diverse ore in luoghi piccoli, dove è impossibile rispettare le misure di sicurezza, non è proprio una scelta ottimale. Ma, secondo unoeffettuato da un team di ricerca dell’Università di Edimburgo, lechiusero portare ad un maggior numero diper Coronavirus, rispetto a tenerle aperte. Gli anziani sono più a rischio La ricerca, prende in analisi unoprecedente effettuato dall’Imperial College di Londra, che prevede un modello in grado di ...

Roma, 13 ott 15:15 - (Agenzia Nova) - La responsabile Scuola del Partito democratico, Camilla Sgambato, in una nota sottolinea come "chiudere le scuole a marzo è stata una decisione inevitabile, ma ...

Roma, 13 ott 15:15 - (Agenzia Nova) - "Che ci siano problemi nelle scuole di ogni ordine e grado, dovuti alle emergenze amministrative (banchi e docenti che mancano) e soprattutto in materia di ...

