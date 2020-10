Chiellini | “De Ligt può diventare il migliore al mondo | lo sto aiutando”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giorgio, difensore della Juventus e della Nazionale, è stato intervistato dal portale Nos.nl in vista della gara di stasera contro l’Olanda. Parole di elogio per tanti avversari, compreso il compagno di squadra bianconero, Matthijs de: “Ho giocato contro Depay e ho visto cosa fa. È fantastico, ha grande tecnica ed è velocissimo. Ha dimostrato di essere il giocatore più pericoloso che l’Olanda ha in rosa. Ma ammiro anche Van Dijk, Wijnaldum e De Jong.Deè un ragazzo fantastico, nei prossimi anni potrebbeilal. Sto cercando di aiutarlo il più possibile. Ha un futuro brillante. Ha 20 anni, ma un cervello di uno di 30. De Vrij? Ha giocato una stagione fantastica e con Conte ha trovato ...