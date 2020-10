Chiara Ferragni Unflopped | la regina dei social non sfonda in tv

Chiara Ferragni (Un)flopped: la regina dei social non sfonda in tv - (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laura Rio Chiara Ferragni Unposted, il film dedicato alla fashion influencer più potente del mondo, non ha ottenuto su Raidue il successo che ci si potrebbe immaginare Ma dove erano lunedì sera i suoi 21 milioni di follower? Dicasi 21 milioni. Di questi meno di un milione (918.000, share 3,7 per cento) si sono presi la briga di schiacciare il tasto due sul telecomando per ammirarne i fasti nella vita e nella carriera. Insomma Chiara Ferragni Unposted, il film dedicato alla fashion influencer più potente del mondo, non ha ottenuto su Raidue il successo che ci si potrebbe immaginare visti la notorietà e il seguito planetario. Sì, certo, la tv e il web sono due pianeti diversi, ancora molto distanti tra di loro, non sono vasi comunicanti. E i giovani ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laura RioUnposted, il film dedicato alla fashion influencer più potente del mondo, non ha ottenuto su Raidue il successo che ci si potrebbe immaginare Ma dove erano lunedì sera i suoi 21 milioni di follower? Dicasi 21 milioni. Di questi meno di un milione (918.000, share 3,7 per cento) si sono presi la briga di schiacciare il tasto due sul telecomando per ammirarne i fasti nella vita e nella carriera. InsommaUnposted, il film dedicato alla fashion influencer più potente del mondo, non ha ottenuto su Raidue il successo che ci si potrebbe immaginare visti la notorietà e il seguito planetario. Sì, certo, la tv e il web sono due pianeti diversi, ancora molto distanti tra di loro, non sono vasi comunicanti. E i giovani ...

