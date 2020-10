Chiara Ferragni, risveglio traumatico: la brutta notizia poco fa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lunedì sera su Rai2 è andato in onda in prima tv «Chiara Ferragni - Unposted», il documentario sulla vita dell’influencer presentato a settembre 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia. Arrivato in tv a un anno di distanza dalla sua uscita nelle sale (è stato disponibile per tre giorni al cinema - incassando oltre un milione e seicentomila euro - per poi approdare sulla piattaforma Amazon Prime Video) ha raggranellato soltanto 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. (Continua...) Ha fatto ancora meno a livello di ascolti l’intervista di Simona Ventura all’imprenditrice digitale trasmessa successivamente, «Fenomeno Ferragni»: 664.000 spettatori (4.1% di share). La vittoria di Gassmann La serata è stata vinta dalla rete ammiraglia Rai: sono ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lunedì sera su Rai2 è andato in onda in prima tv «- Unposted», il documentario sulla vita dell’influencer presentato a settembre 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia. Arrivato in tv a un anno di distanza dalla sua uscita nelle sale (è stato disponibile per tre giorni al cinema - incassando oltre un milione e seicentomila euro - per poi approdare sulla piattaforma Amazon Prime Video) ha raggranellato soltanto 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. (Continua...) Ha fatto ancora meno a livello di ascolti l’intervista di Simona Ventura all’imprenditrice digitale trasmessa successivamente, «Fenomeno»: 664.000 spettatori (4.1% di share). La vittoria di Gassmann La serata è stata vinta dalla rete ammiraglia Rai: sono ...

