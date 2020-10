Chiamami col tuo nome | l’accettazione dell’amore e del dolore

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La consapevolezza, il coraggio e l’amore nel monologo finale del film “col tuo” serviranno a spronare Elio a non reprimere ciò che sta provando Oggi analizziamo nei dettagli il monologo finale del film capolavoro di Luca Guadagnino “col tuo“. Il padre di Elio si ritrova infelice della vita che ha vissuto poiché è fuggito da se stesso, ma come vedremo, la consapevolezza, il coraggio e l’amore serviranno a spronare il figlio a non reprimere ciò che sta provando. “Quando meno te lo aspetti, la natura ha astuti metodi per trovare il tuo punto più debole” È inevitabile. Succede a tutti prima o poi. Possiamo fuggire da tutto e tutti, tranne che da noi stessi, perchè, per quanto possiamo scappare da ...