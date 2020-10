Chi l’ha visto? anticipazioni 14 ottobre 2020: di quali casi si tratterà? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera mercoledì 14 ottobre, in prima serata su Rai 3, torna Chi l’ha visto, lo storico programma che aiuta a trovare le persone scomparse. Condotto come sempre da Federica Sciarelli, che con la sua calma e sangue freddo, proverà a svelare i misteri di cronaca. Il programma offre un servizio molto utile per chi purtroppo … L'articolo Chi l’ha visto? anticipazioni 14 ottobre 2020: di quali casi si tratterà? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera mercoledì 14, in prima serata su Rai 3, torna Chi l’ha, lo storico programma che aiuta a trovare le persone scomparse. Condotto come sempre da Federica Sciarelli, che con la sua calma e sangue freddo, proverà a svelare i misteri di cronaca. Il programma offre un servizio molto utile per chi purtroppo … L'articolo Chi l’ha14: disi tratterà? NewNotizie.it.

FMCastaldo : #Salvini a luglio diceva che della mascherina 'non sapeva cosa farsene'. Sentirlo lamentarsi adesso non è ammissibi… - robertapinotti : A chi ha creduto nel Pd ancora prima che nascesse, a chi l’ha curato e ne ha coltivato l’unità, ma soprattutto a ch… - robertosaviano : Non può dirsi cristiano chi ha ostacolato l'accoglienza, chi chiama invasori i disperati. Chi è populista non può… - AntoniettaF2020 : @tagadala7 L'infettivologo prof. Tarro ritiene che vaccinarsi contro l'influenza stagionale per chi non l'ha mai fa… - vincenz67303975 : RT @saraosalvatore: Ma se noi fossimo cittadini americani tra un uomo come Trump, che ha dimostrato di saper rilanciare l’economia a livell… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Marcos Curado: io al Frosinone per vincere ciociariaoggi.it