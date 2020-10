Cessione Genoa, nuova pretendente italiana. Le ultime (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cessione Genoa, saltata la trattativa con Gestio Capital. Si fa avanti una nuova pretendente: ecco Made in Italy Investimenti-Monferrato Il futuro del Genoa resta in bilico. Tra una salvezza da raggiungere in totale sicurezza e i numerosi casi di Coronavirus, tiene banco il discorso legato alla Cessione societaria. Saltata la trattativa con Gestio Capital che avrebbe garantito al presidente Enrico Preziosi 105 milioni di euro, si è fatta avanti un’altra pretendente: Made in Italy Investimenti-Monferrato, management company dedicata allo sviluppo del territorio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020), saltata la trattativa con Gestio Capital. Si fa avanti una: ecco Made in Italy Investimenti-Monferrato Il futuro delresta in bilico. Tra una salvezza da raggiungere in totale sicurezza e i numerosi casi di Coronavirus, tiene banco il discorso legato allasocietaria. Saltata la trattativa con Gestio Capital che avrebbe garantito al presidente Enrico Preziosi 105 milioni di euro, si è fatta avanti un’altra: Made in Italy Investimenti-Monferrato, management company dedicata allo sviluppo del territorio. Leggi su Calcionews24.com

l'attaccante uzbeko che sta suscitando molta curiosità in vista del suo esordio in un campionato particolare come quello italiano. altre voci di cessione Ma a tenere banco in casa Genoa sono ancora ...

