“Ceretta Salvavita” | Treatwell e LILT insieme contro i tumori femminili

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In Italia il tumore al collo dell’utero è al quinto posto per incidenza e ogni giorno a sette donne viene diagnosticato un cancro alla cervice uterina: ogni ventiquattro ore almeno una perde la vita. Nonostante queste cifre allarmanti, solo 3 donne su 5 si sottopongono al Pap test, lo strumento ad oggi più efficace per una corretta diagnosi precoce. A differenza degli ambulatori ginecologici, le cabine dei centri estetici registrano un costante aumento degli appuntamenti. Guardando agli ultimi vent’anni, infatti, i tassi di partecipazione agli esami di screening cervicale sono oggi ai minimi storici mentre, come rilevato da– il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere – nel 2019 in Italia le prenotazioni di cerette intime sono cresciute a doppia cifra, ...