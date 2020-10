Ceferin | «Euro 2020 si farà Pensiamo a soluzioni senza tifosi o con il 30% | 50% o 70%»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente della Uefa, Aleksander, ha rilasciato un’intervista al sito tedesco Sportschau.de. Si è detto ottimista rispetto a: si giocherà con gli spettatori negli stafdi «Per il momento, stiamo pianificandoesattamente come vogliamo. Se mi avessi chiesto a febbraio se fossi stato pronto ad affrontare una pandemia che blocca il mondo, ti avrei preso per un pazzo, ma ora siamo ben preparati, siamo più intelligenti e più forti dell’anno scorso, perché sappiamo che tutto può succedere».ha aggiunto: «Potremmo fare cose diverse. Stiamo pensando a, o con il 30%, 50%, 70%. In teoria potremmo ...