C’è una cecità evitabile nel mondo: due campagne social per la prevenzione e l’accesso alle cure (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 36 milioni le persone cieche nel mondo, ma il 75% di loro avrebbe potuto evitarlo se avesse avuto la possibilità di farsi visitare e di accedere alle cure esistenti. Il tema della prevenzione e dell’accesso alle cure visive è prioritario oggi più che mai, non per nulla rappresenta un tema fondamentale per GrandVision Italy che continua il suo percorso e il suo impegno di sensibilizzazione per la prevenzione visiva in tutto il mondo. In occasione del mese della vista, il retailer internazionale nel settore dell’ottica ha scelto di essere al fianco di chi è meno fortunato sostenendo anche quest’anno Sightsavers Italia Onlus, organizzazione internazionale che opera nella lotta alla cecità evitabile in oltre 30 Paesi in via di sviluppo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 36 milioni le persone cieche nel mondo, ma il 75% di loro avrebbe potuto evitarlo se avesse avuto la possibilità di farsi visitare e di accedere alle cure esistenti. Il tema della prevenzione e dell’accesso alle cure visive è prioritario oggi più che mai, non per nulla rappresenta un tema fondamentale per GrandVision Italy che continua il suo percorso e il suo impegno di sensibilizzazione per la prevenzione visiva in tutto il mondo. In occasione del mese della vista, il retailer internazionale nel settore dell’ottica ha scelto di essere al fianco di chi è meno fortunato sostenendo anche quest’anno Sightsavers Italia Onlus, organizzazione internazionale che opera nella lotta alla cecità evitabile in oltre 30 Paesi in via di sviluppo.

matteosalvinimi : Chico Forti da 21 anni è in carcere in America. C'è tanta voglia di riportarlo a casa e di restituirgli giustizia,… - c_appendino : Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho… - ManlioDS : Di incredibile c’è solo l’approssimazione di @repubblica. Il governo italiano ha una sola candidatura a DG ESA, Sim… - Ginkillone1 : RT @rumba_magica: Riguardo un eventuale #Lockdown2 dico solo una cosa: c'è chi come me da marzo ha limitato drasticamente la propria vita e… - LaManona : RT @rumba_magica: Riguardo un eventuale #Lockdown2 dico solo una cosa: c'è chi come me da marzo ha limitato drasticamente la propria vita e… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una CUJO AI lancia una soluzione brevettata di identificazione dei dispositivi, che risolve i principali problemi causati dalla randomizzazione degli indirizzi MAC Fortune Italia