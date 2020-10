C’è aria di chiusura. Non sarà lockdown, ma si avvicina! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Maurizio Guandalini. Non sarà lockdown ma si avvicina. C’è aria di chiusura. Sentiment del Governo e delle Regioni. A gara. Per stare dalla parte del sicuro sono corso a tagliarmi i capelli. Allarmato dall’imbottigliamento di marzo. I provvedimenti fatico scrutarli dalla parte della logica consequenziale. Limiti, soglie, orari, categorie. Nipotine e nipotini di una … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Maurizio Guandalini. Non saràma si avvicina. C’èdi. Sentiment del Governo e delle Regioni. A gara. Per stare dalla parte del sicuro sono corso a tagliarmi i capelli. Allarmato dall’imbottigliamento di marzo. I provvedimenti fatico scrutarli dalla parte della logica consequenziale. Limiti, soglie, orari, categorie. Nipotine e nipotini di una …

freeskipperIT : C’è aria di chiusura. Non sarà lockdown ma si avvicina! - goya2704 : ... C'è del #citofonismo nell'aria fleeet... - Chi è? + digiasetvindun - che vuoi? + c'hai il prezzemolo devo fare… - SumaLoredana : RT @telemaco57: #fuoridalcoro non c'è niente da fare la sx ha la dittatura nel DNA ...oggi ti vietano le feste in casa...domani stabilir… - dianacalibana : @robydigi @Ryoga007 @flaviafratello Mi scusi, ma ci tengo a spiegarlo. Un po' perché è il mio mestiere (sono docent… - AntonioZinzeri : @Fedez Ed è proprio per questo che io non guardo questi programmi e queste interviste, perché ormai c'è solo gente… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è aria Osimhen trasette cu 'na granna frennesia. Sulo cu 'a presenza soja cagnaje 'o sibacco ilnapolista