Catanzaro piange il ‘sindaco’ Fabrizio Ferrigno ex anche di Napoli | Pisa e Padova

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Calcio in lutto questa sera per la morte dell'ex attaccante di. Un male incurabile ha strappato alla vita l'ex ds della Paganese che nel 2016-2017 ha vinto il premio di migliore direttore sportivo di Lega Pro. Uno dei suoi colpi di mercato più importanti e riusciti fu quello di portare l'attaccante Reginaldo a Pagani. Nella sua carriera ha totalizzato 71 presenze in Seire B con le maglie dele del. Coi giallorossi è statoprotagonista di una doppia promozione dalla C2. Aveva 47 anni.-come riportainforma.it- era stato gladiatore e leader della squadra che il 16 maggio 2004 portò il ...