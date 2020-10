Catania | Piccolo | “Io cercato da Padova e Palermo? Si | ma ho scelto i rossazzurri per un motivo ben preciso”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Ilè stata la società che mi ha più corteggiato".Lo ha detto Antonio. Sbarcato in Sicilia per completare l'organico a disposizione di mister Raffaele, il nuovo attaccante rossazzurro, intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', si è raccontato a 360°, tra presente e futuro; soffermandosi anche e soprattutto sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la piazza etnea, dopo una carriera vissuta, quasi, interamente in Serie B."La categoria c’entra poco. Il centro sportivo l’avevo già visitato. Che dire: è un impianto fuori concorso. Pochi club di Serie A possono vantare una struttura simile. Ioanche da? Ho detto di sì alperché è ...