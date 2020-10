Cast e personaggi di Social Distance, su Netflix dal 15 ottobre l’esperimento di una serie antologica da remoto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è chi si chiede se ci fosse davvero bisogno di ambientare una serie tv in uno dei periodi peggiori della nostra storia recente e chi, nonostante tutto, si dice curioso di scoprire i risultati di questo esperimento. Perché è di questo che si tratta, in fondo: di un tentativo di dar sfogo alla creatività e all’umano istinto di connessione a dispetto di condizioni oggettivamente sfavorevoli. E così Social Distance – su Netflix dal 15 ottobre – porta sugli schermi la visione di Hilary Weisman Graham, autrice e showrunner, del regista Diego Velasco e dei produttori Tara Herrmann, Blake McCormick e Jenji Kohan, quest’ultima già creatrice di Orange Is The New Black e cocreatrice di Weeds e Glow. La Social ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è chi si chiede se ci fosse davvero bisogno di ambientare unatv in uno dei periodi peggiori della nostra storia recente e chi, nonostante tutto, si dice curioso di scoprire i risultati di questo esperimento. Perché è di questo che si tratta, in fondo: di un tentativo di dar sfogo alla creatività e all’umano istinto di connessione a dispetto di condizioni oggettivamente sfavorevoli. E così– sudal 15– porta sugli schermi la visione di Hilary Weisman Graham, autrice e showrunner, del regista Diego Velasco e dei produttori Tara Herrmann, Blake McCormick e Jenji Kohan, quest’ultima già creatrice di Orange Is The New Black e cocreatrice di Weeds e Glow. La...

itslavaleh : @nensinotnanci no allora seriamente le amicizie, le relazioni, il cast, le canzoni, i personaggi, tutti i pianti ch… - SeIenaGomezIT : Il film è ambientato a New York e i personaggi coinvolti fanno parte dell’elite newyorkese. Selena è nelle trattat… - goldensIumbers_ : @contessavincy In tutto questo dispiace per lui infatti. Ecco perché spero che ci siano scene in cui sia più vicino… - NoSpoiler3 : #Sky svela il cast della miniserie #Alfredinounastoriaitaliana: #AnnaFoglietta veste i panni della madre Franca e… - gvnncpn : Aspetto fondamentale è la 'meridionalità' degli stessi personaggi. Quella che li lega, li rappresenta, li rende uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cast personaggi The Third Day, il cast e i personaggi della serie tv con Jude Law. FOTO Sky Tg24 Furiosa: nel prequel Anya Taylor-Joy è l'Imperatrice da giovane e nel cast c'è anche Chris Hemsworth

George Miller parte con l'atteso prequel di Max Mad: Fury Road, Furiosa, scritturando Anya Taylor Joy per il personaggio di Charlize Theron ... insieme a quello di due altre importanti aggiunte al ...

Serie TV Star Wars su Obi Wan Kenobi: news su cast, uscita e streaming Copia

News su trama e anticipazioni della serie TV Star Wars su Obi Wan Kenobi: di cosa parla? Non bastano due annunci di prodotti a tema Star Wars come The Mandalorian e il prequel di Rogue One, Disney+ in ...

George Miller parte con l'atteso prequel di Max Mad: Fury Road, Furiosa, scritturando Anya Taylor Joy per il personaggio di Charlize Theron ... insieme a quello di due altre importanti aggiunte al ...News su trama e anticipazioni della serie TV Star Wars su Obi Wan Kenobi: di cosa parla? Non bastano due annunci di prodotti a tema Star Wars come The Mandalorian e il prequel di Rogue One, Disney+ in ...