Caso Leao | lo Sporting vuole 16 | 5 milioni dal Lille

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)risarcimento – Continua la diatriba traLisbona eper ilRafael. La vicenda si riferisce alla rescissione unilaterale del contratto per giusta causa, invocata da parte del calciatore in data 14 giugno 2018, in seguito all’invasione dell’Accademia Alcochete da parte di circa 50 ultras incappucciati che hanno attaccato giocatori … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.