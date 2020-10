Casi di Covid-19 nelle scuole di Pomezia: la situazione aggiornata al 14 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Casi di Covid-19 nelle scuole di Pomezia, facciamo il punto. Nell’ultimo aggiornamento ufficiale del Comune di Pomezia, giunto ieri in serata, è stato comunicato che due classi nell’ultima settimana (6-13 ottobre) sono state poste in isolamento: gli Istituti coinvolti sono l’Istituto Copernico (di cui vi avevamo dato notizia qui) e il liceo Picasso. Prima di queste un’altra classe al liceo Picasso, una alla scuola media Orazio, una al Pascal e un’altra ancora nella scuola primaria Trilussa erano state messe in isolamento. Leggi anche: Pomezia, apertura “Drive In” per i tamponi per il Covid-19: si pensa già ad una seconda postazione da dedicare alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020)di-19di, facciamo il punto. Nell’ultimo aggiornamento ufficiale del Comune di, giunto ieri in serata, è stato comunicato che due classi nell’ultima settimana (6-13) sono state poste in isolamento: gli Istituti coinvolti sono l’Istituto Copernico (di cui vi avevamo dato notizia qui) e il liceo Picasso. Prima di queste un’altra classe al liceo Picasso, una alla scuola media Orazio, una al Pascal e un’altra ancora nella scuola primaria Trilussa erano state messe in isolamento. Leggi anche:, apertura “Drive In” per i tamponi per il-19: si pensa già ad una seconda postazione da dedicare alle ...

