Casi Coronavirus Italia: i dati aggiornati al 14 Ottobre

I dati aggiornati al 13 Ottobre sui Casi di Coronavirus in Italia. Lombardia e Campania ai primi posti per incremento di Casi rispetto al giorno precedente. Apparentemente sembra arrestarsi l'incremento di contagi e di nuovi Casi rispetto al giorno precedente della regione Lazio, ieri erano 592 oggi 543. Cresce il numero di nuovi Casi nella …

