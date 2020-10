Caserta | il Teatro Segreto presenta “Respiro Piano”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Mutamenti/Civico 14 si prepara al secondo appuntamento nella sede di via Francesco Petrarca di. Venerdì 16 ottobre alle ore 21, sabato 17 ottobre alle ore 20 e domenica 11 ottobre ore 19,Respiro Piano scritto da Nicola Maiello e Piera Russo, che ne è anche interprete. Le musiche sono di Frankie Broccoli e Francesco Granatello, laboratorio scenografico Aloisi attrezzeria e elementi di scena. Le scene sono di Rossella Pugliese. Collaborazione artistica di Elena Starace. Campania, fine anni 50 del 900. Matilde è alle prese con gli operai intenti a liberare la casa della famiglia d’origine. La giovane donna ha deciso di cedere l’appartamento e sta selezionando la mobilia ...

NAPOLI – "Per fare buon teatro bisogna rendere la vita difficile all'attore" diceva il grande Eduardo De Filippo e quest' anno la difficoltà per gli attori e per il mondo è nota, ahimè, a tutto il mon ...«Il senso civico è ascoltare i bisogni della tua comunità. E dalla tua comunità farti capire». Sono le parole con cui Laura Valente, presidente del Museo Madre di Napoli, ha aperto in diretta streamin ...