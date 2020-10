Cartelle esattoriali: al via 9 milioni di cartelle, ecco quando (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giorno 15 ottobre 2020 è l’ultimo in cui vige la moratoria delle cartelle esattoriali, ovvero la sospensione della scadenza delle obbligazioni collegate ai rapporti con il Fisco, e disposta in precedenza per ragioni straordinarie legate alla pandemia da Covid-19. In buona sostanza, il Fisco tornerà a bussare alla porta dei contribuenti morosi e dunque non in regola con i pagamenti, con ben 9 milioni di cartelle esattoriali, correlate alle notifiche degli atti, sospese a partire da marzo 2020. Si tratta di debiti nei confronti dell’Inps, dell’Erario e degli enti locali. E’ pur vero però che larga parte di queste cartelle prevedono il pagamento di importi non elevati, ovvero entro i ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giorno 15 ottobre 2020 è l’ultimo in cui vige la moratoria delle, ovvero la sospensione della scadenza delle obbligazioni collegate ai rapporti con il Fisco, e disposta in precedenza per ragioni straordinarie legate alla pandemia da Covid-19. In buona sostanza, il Fisco tornerà a bussare alla porta dei contribuenti morosi e dunque non in regola con i pagamenti, con ben 9di, correlate alle notifiche degli atti, sospese a partire da marzo 2020. Si tratta di debiti nei confronti dell’Inps, dell’Erario e degli enti locali. E’ pur vero però che larga parte di questeprevedono il pagamento di importi non elevati, ovvero entro i ...

