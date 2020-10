Capri, il Premier Conte all’inaugurazione della nuova linea elettrica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Giunto in elicottero sull’isola di Capri, questo pomeriggio , il Premier Giuseppe Conte ha partecipato all’inaugurazione della nuova linea elettrica, realizzata da Terna, che collega l’isola napoletana con la terraferma. Un investimento complessivo di 150 milioni di euro per la nuova linea elettrica, realizzata con cavi sottomarini da Capri a Sorrento. Cavi per la misura di 19 chilometri che va a completare l’anello elettrico da 160 MW di capacità, iniziato nel 2017 con il tratto Capri- Torre Annunziata. “L’ opera – informa Terna – permetterà di fornire a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Giunto in elicottero sull’isola di, questo pomeriggio , ilGiuseppeha partecipato all’inaugurazione, realizzata da Terna, che collega l’isola napoletana con la terraferma. Un investimento complessivo di 150 milioni di euro per la, realizzata con cavi sottomarini daa Sorrento. Cavi per la misura di 19 chilometri che va a completare l’anello elettrico da 160 MW di capacità, iniziato nel 2017 con il tratto- Torre Annunziata. “L’ opera – informa Terna – permetterà di fornire a ...

