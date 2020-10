Caos Juventus-Napoli | in arrivo la sentenza di primo grado | le ipotesi

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo circa due settimane dalla partita tranon disputatasi per le note vicissitudini relative al protocollo Covid-19, nella giornata odierna il Giudice Sportivo, Mastrandrea, dovrebbe esprimersi in merito. Ladisarebbe dovuta arrivare circa 7 giorni fa, ma poi la decisione è stata rinviata di una settimana. Si è reso necessario un approfondimento legato alla vicenda, per capire cosa sia successo effettivamente, ma soprattutto di chi sono le responsabilità della confusione che si è venuta a creare nel corso del weekend tra il 3 ed il 4 ottobre. Al momento tutto tace dagli organi federali e l’attesa del verdetto inizia a farsi importante. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: "Colpo a zero, ...