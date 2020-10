Can Yaman è davvero come appare nelle foto? La pretesa tra le clausole contrattuali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le foto di Can Yaman campeggiano ovunque: l’attore turco, indiscusso protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno insieme alla collega Demet Ozdemir, è diventato un vero e proprio sex symbol. Tanto perfetto da non credere, a volte, possa essere reale. E, invece, sembrerebbe proprio il caso di dire che sia “tutto oro quel che luccica”. La conferma arriva, inaspettatamente, tra le righe di Dagospia. Protagonista della copertina di Chi in uscita oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, Can ha preteso dal magazine una clausola contrattuale importante. Leggi anche >> Day Dreamer- Le ali del sogno, titolo originale imbarazza Canale 5 che lo cambia: ecco il significato Can Yaman foto, notevole il colpo d’occhio: tutto reale? Dopo l’ospitata a Verissimo nel salotto di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ledi Cancampeggiano ovunque: l’attore turco, indiscusso protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno insieme alla collega Demet Ozdemir, è diventato un vero e proprio sex symbol. Tanto perfetto da non credere, a volte, possa essere reale. E, invece, sembrerebbe proprio il caso di dire che sia “tutto oro quel che luccica”. La conferma arriva, inaspettatamente, tra le righe di Dagospia. Protagonista della copertina di Chi in uscita oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, Can ha preteso dal magazine una clausola contrattuale importante. Leggi anche >> Day Dreamer- Le ali del sogno, titolo originale imbarazza Canale 5 che lo cambia: ecco il significato Can, notevole il colpo d’occhio: tutto reale? Dopo l’ospitata a Verissimo nel salotto di ...

MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - MediasetPlay : Una esclusiva direttamente dalla puntata di ieri di #Verissimo! ?? - ehysomerhalder : RT @TENVERIFESEA: Come stanno quelle che ci accusavano di essere esagerate perché urlavamo al complotto dopo la chiusura di BY ora che l’at… - giulyprofeta1 : RT @solstiziodikat: “...molti tuoi colleghi dovrebbero prenderti ad esempio. Sei disponibile, educato, gentile, un grande professionista, è… -