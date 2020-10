Campania | record assoluto di nuovi positivi e di tamponi | due i decessi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCade un’altra barriera psicologia nel conteggio deiin Regione. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia si è superata la quota 800 contagi: per la precisione 818. In ogni caso questa è la giornata che segna anche ildieffettuati: 11.396 Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regionedel giorno: 818del giorno: 11.396 Totale: 20.645 Totale: 709.225 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 487 Guariti del giorno: 151 Totale guariti: 7.715 Report posti letto su base ...

ciropellegrino : #Campania +818 contagi oggi. 11.396 tamponi oggi #Covid_19, nuovo record - SergVessicchio : CAMPANIA NUOVO RECORD DI CONTAGI 818 RECORD DI TAMPONI - PolverinoVince3 : RT @Torrenapoli1: COVID CAMPANIA 818 nuovi positivi (guariti 150) 735 ricoveri (+32) 61 TI (stabili) RECORD STORICO TAMPONI 11.396 - occhio_notizie : ?? Nuovo record di contagi in #Campania ma aumentano anche i #tamponi?? - napolista : In Campania 818 positivi ma con record tamponi (11.300) Il rapporto positivi/tamponi è sceso al 7,2%. Moltissimi p… -

La curva di contagi da coronavirus in Italia ha raggiunto un nuovo picco: i 7.332 nuovi casi registrati nelle ultime 24 sono un nuovo record, non ce n’erano ... Non se la passa bene neanche la ...Si rileva anche un record assoluto di tamponi: 152 mila. C'è la Lombardia in testa tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi: ben 1.844. A seguire la Campania (818) e il Veneto (657). I ...