Campania, allerta meteo arancione da oggi fino a domani: previsti violenti temporali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Diramata nuova allerta meteo dalla Regione Campania. La Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello arancione valevole a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani giovedì 15 ottobre. allerta meteo in Campania per oggi, 14 ottobre previsti temporali, raffiche di vento e pesanti precipitazioni a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Eccoci con le previsioni meteo della settimana, a partire da mercoledì 14 ottobre. In arrivo un nuovo vortice depressionario sulle regioni del nord-Italia. Tale vortice piloterà una perturbazione che ...

