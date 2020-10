Camera, da Immuni al trasporto pubblico: il question time con i ministri Pisano, De Micheli e Bonafede (Di mercoledì 14 ottobre 2020) question time alla Camera con la ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Pisano risponderà a una interrogazione sull’efficace utilizzo dell’applicazione “Immuni” e iniziative volte a favorirne la diffusione presso tutte le fasce della popolazione. De Micheli, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte alla revisione delle restrizioni dettate per il trasporto funiviario al fine di favorire la stagione sciistica invernale, ma anche sui controlli relativi allo svolgimento in autoproduzione delle operazioni portuali da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)allacon la ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola Dee il ministro della Giustizia, Alfonsorisponderà a una interrogazione sull’efficace utilizzo dell’applicazione “” e iniziative volte a favorirne la diffusione presso tutte le fasce della popolazione. De, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte alla revisione delle restrizioni dettate per ilfuniviario al fine di favorire la stagione sciistica invernale, ma anche sui controlli relativi allo svolgimento in autoproduzione delle operazioni portuali da ...

